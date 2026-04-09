UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de Guignol Foulerot Place Marie Briquet Saint-Georges-d’Oléron

Spectacle de Guignol Foulerot Place Marie Briquet Saint-Georges-d’Oléron jeudi 6 août 2026.

Lieu
Place Marie Briquet
Adresse
Foulerot
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

Spectacle de Guignol Foulerot

Place Marie Briquet Foulerot Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Spectacle de marionnettes avec Guignol et ses amis!
  .

Place Marie Briquet Foulerot Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 69 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guignol Puppet Show Foulerot

Puppet show with Guignol and his friends!

L’événement Spectacle de Guignol Foulerot Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime)