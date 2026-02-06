Spectacle de kamishibaï Raya et Choko Grande Rue Saint-Sornin-Lavolps

Spectacle de kamishibaï Raya et Choko

Grande Rue Espace culturel et sportif Saint-Sornin-Lavolps Corrèze

Spectacle de kamishibaï Raya et Choko par Valérie Gerber (auteure de la série des Choko p’tits Bouts et Cie).

Le kamishibaï technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois)

En partenariat avec la municipalité de Saint-Sornin-Lavolps

Pour les enfants de 3 à 10 ans (accompagnés par un adulte)

Réservation conseillée .

Grande Rue Espace culturel et sportif Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

