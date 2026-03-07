Vieux-Boucau-les-Bains

Spectacle de la compagnie CHOREAM Rue des Passages

Hall des sports Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’association CHOREAM présente sa nouvelle création originale Rue des passages.

Plus de 230 danseurs et danseuses, accompagnés de chanteurs et d’acrobates, seront réunis sur scène pour partager avec le public le fruit d’une année de travail, d’engagement et de passion.

L’association CHOREAM présente sa nouvelle création originale Rue des passages.

Plus de 230 danseurs et danseuses, accompagnés de chanteurs et d’acrobates, seront réunis sur scène pour partager avec le public le fruit d’une année de travail, d’engagement et de passion.

À travers les fenêtres d’un immeuble, les histoires se croisent, les vies s’entremêlent et les corps racontent ce qui ne se dit pas.

Rue des passages nous invite à franchir ce seuil invisible entre la rue et l’intime. Derrière les façades, les souvenirs s’accrochent, les rencontres se créent, les existences se révèlent.

À chaque fenêtre, une scène.

À chaque étage, un fragment de vie. .

Hall des sports Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle de la compagnie CHOREAM Rue des Passages

The CHOREAM association presents its new original creation: Rue des passages.

Over 230 dancers, accompanied by singers and acrobats, will be on stage to share with the public the fruit of a year?s work, commitment and passion.

L’événement Spectacle de la compagnie CHOREAM Rue des Passages Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-22 par OTI LAS