Spectacle de Léandre Nouveau Théâtre Besançon Besançon

Besançon

Spectacle de Léandre

Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Le spectacle de Léandre en quelques mots: Salut, je m’appelle Léandre, j’ai pas de sourcils, pas de cheveux, mais j’ai un spectacle. J’te rassure j’suis pas né comme ça, avant j’utilisais du shampooing, j’me trouvais beau, j’avais même une piscine. Et un matin j’ai tout perdu, enfin tous mes poils. Et aussi mon estime de moi. Mais j’ai gardé la piscine, alors triste oui, mais en dos crawlé. Le docteur m’a dit que c’était une alopécie, mes parents m’ont dit qu’ils seraient toujours là, et mes potes… c’est plus mes potes. J’ai même eu envie de mourir. Mais maintenant ça va hein, j’suis devenu atypique. C’est comme moche mais tu peux avoir des rapports sexuels. Et comme ma tête est devenue une blague, j’avais déjà la première vanne du spectacle. Il me reste plus qu’à te raconter les autres.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de Léandre

L’événement Spectacle de Léandre Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)