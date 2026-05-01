Nuit européenne des musées Nuit européenne des musées Besançon
Nuit européenne des musées Nuit européenne des musées Besançon samedi 23 mai 2026.
Besançon
Nuit européenne des musées
Nuit européenne des musées 1 place de la Révolution Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Cette année les musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et musée du Temps, vous ouvrent à nouveau leurs portes le temps d’une soirée à l’occasion de la Nuit européenne des musées.
Venez découvrir de nombreuses animations dans les deux musées (MBAA et MDT), puis rendez-vous dans la cour du Palais Granvelle (MDT) pour découvrir le mapping vidéo son et lumière des élèves du DNMADE Pasteur.
Au programme le MBAA éveille vos sens au travers de l’exposition Ceija Stojka Gardez les yeux ouverts
-Concert Krachta Valda et rencontre avec Gaetan Cognard sur les légendes des Gypsy Travellers
-Visites guidées de l’exposition Ceija Stojka et performances de l’artiste Olivia Paroldi
-Dégustation de la cuisine traditionnelle Rom
-Atelier de linogravure
Poursuivez votre visite au musée du Temps avec
-Mapping vidéo sur le Palais Granvelle
-Atelier petits automates
-Visites guidées des collections du musée
-Découverte du nouvel accrochage L’extraordinaire horloge d’Amédée Bernardi
-Rencontre avec les étudiants de l’IUT de Besançon-Vesoul
-Une soirée sensorielle et immersive à vivre, seul·e, entre ami·e·s ou en famille, dans une ambiance festive et accessible à toutes et tous. .
Nuit européenne des musées 1 place de la Révolution Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Besançon a été mis à jour le 2026-05-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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