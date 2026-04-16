Spectacle Grosse ! Place Granvelle Besançon

Besançon

Spectacle Grosse !

Place Granvelle Petit Kursaal de Besançon Besançon Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Grosse ! un seul en scène de et avec Sylvie Debras, mise en scène Mélanie Manuélian, lumière Antonio Di Carlo

Au fil d’un abécédaire subtil, souvent drôle, Léa joue avec finesse l’enchaînement diabolique qui a transformé la gamine sportive, mise au régime à 13 ans, en une grosse femme obsédée par la diététique. Cette âme aérienne mène le combat contre son propre corps. Elle s’insurge contre la tyrannie de l’apparence et les régimes dangereux pour la santé. Bouscule les préjugés sur l’obésité. Dénonce la grossophobie et les stéréotypes sexistes. .

Place Granvelle Petit Kursaal de Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 13 12 35 compagniebayadelle@gmail.com

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English : Spectacle Grosse !

L’événement Spectacle Grosse ! Besançon a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON