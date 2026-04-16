Spectacle de l’école de cirque Alexis Ritz Terre-plein de la Madeleine Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Spectacle de l’école de cirque Alexis Ritz

Terre-plein de la Madeleine Square de la Madeleine Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Ecole de cirque, un apprentissage complet

L’école de cirque Alexis Ritz peut intervenir dans les écoles, collèges, centres de loisirs, centres de vacances mais également les centres d’accueil spécialisés, auprès des personnes en situation de handicap.

Découvrez le cirque à l’école en Bretagne, une approche innovante offrant une expérience enrichissante et multidisciplinaire. Intégrant l’acrobatie, le jonglage et l’équilibre, cette initiative favorise le développement physique, artistique et cognitif des élèves, tout en renforçant leur motricité fine. En mettant l’accent sur le développement des compétences essentielles pour la vie, tels que le travail d’équipe, la communication et la créativité, le cirque devient une véritable école de la vie, préparant les élèves à réussir dans un monde en constante évolution. Cette approche promeut un environnement d’apprentissage inclusif et dynamique où chaque élève, même le plus timide, peut s’épanouir et réussir.

Le programme de la semaine

Samedi

Arrivée de la troupe, traçage de l’emplacement et montage du chapiteau

Lundi

Accueil des enfants, explication du déroulement de la semaine et un point sur la sécurité. Ensuite, les enfants vont pouvoir commencer à essayer les différents ateliers. Quelques démonstrations des artistes dans l’après-midi.

Mardi

Echauffement et c’est parti pour une heure d’atelier suivie des démonstrations des clowns. Tous les enfants repartiront maquillés en auguste. Dans l’après-midi, les enfants choisissent leur atelier favori et s’entrainent sur leur discipline.

Mercredi

Pas d’activité, journée de relâche.

Jeudi

Mise en piste des différents numéros avec musique et encouragements de leurs camarades assis dans les gradins en tant que spectateurs. En fin de journée, nous prendrons un moment pour répondre à toutes les questions concernant la vie du cirque.

Vendredi

Répétition générale du spectacle avant le grand show du soir. L’après-midi, repos des enfants. .

Terre-plein de la Madeleine Square de la Madeleine Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 70 51 93 63

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English : Spectacle de l’école de cirque Alexis Ritz

L’événement Spectacle de l’école de cirque Alexis Ritz Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Destination Pays Bigouden