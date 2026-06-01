Cattenom

Spectacle de l’école de musique de Cattenom Loisirs Culture

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24 19:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Un spectacle chaleureux qui clôture l’année en beauté !

L’École de Musique de Cattenom présente son spectacle de fin d’année, un moment toujours très attendu où les élèves montent sur scène pour partager le fruit de leur travail.

Entre ensembles, solos et surprises musicales, ce rendez-vous met en lumière la progression, l’énergie et la créativité des jeunes musiciens.Tout public

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Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 42 13 cattenomloisirsculture@clc-cattenom.com

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English :

A heartwarming show to bring the year to a beautiful close!

The Cattenom School of Music presents its end-of-year concert, a much-anticipated event where students take the stage to share the fruits of their labor.

Featuring ensembles, solos, and musical surprises, this event highlights the progress, energy, and creativity of these young musicians.

L’événement Spectacle de l’école de musique de Cattenom Loisirs Culture Cattenom a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS