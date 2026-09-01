Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All TST Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’Ensemble Bleuniadur, accompagné des Frères Beaumin et de Bodenes & Jarry, présente Ar Bed All L’autre Monde .

Billetterie en ligne ou au Leclerc de Saint-Pol-de-Léon.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX