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AGENDA · Saint-Pol-de-Léon

Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All TST Saint-Pol-de-Léon

samedi 19 septembre 2026 · TST · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
TST
Adresse
Rue de la Rive
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

L’Ensemble Bleuniadur, accompagné des Frères Beaumin et de Bodenes & Jarry, présente Ar Bed All L’autre Monde .
Billetterie en ligne ou au Leclerc de Saint-Pol-de-Léon.
Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle.   .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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