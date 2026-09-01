Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All TST Saint-Pol-de-Léon
samedi 19 septembre 2026 · TST · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All
TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’Ensemble Bleuniadur, accompagné des Frères Beaumin et de Bodenes & Jarry, présente Ar Bed All L’autre Monde .
Billetterie en ligne ou au Leclerc de Saint-Pol-de-Léon.
Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. .
TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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