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AGENDA · Vair-sur-Loire

Spectacle de magie avec Jonathan Renoux Vair-sur-Loire

mercredi 5 août 2026 · Vair-sur-Loire

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Château de Vair
Ville
44150 Vair-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique
Tarif
0 0

Vair-sur-Loire

Spectacle de magie avec Jonathan Renoux

Château de Vair Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Venez assister à un Spectacle de Magie avec Jonathan Renouxle Mercredi 5 Août.
Le château de Vair est ouvert à la visite tous les mercredis d’avril à novembre de 14h à 19h.
VISITES Chasses au Trésor pour les enfants et Visites Historiques pour les adultes.
JEUX Arbres à Balançoires, Tyrolienne, Slackline, …
ANIMATIONS un atelier ou spectacle est proposé chaque mercredi à 16h

Imbroglio est un spectacle que l’on peut qualifier de milkshake magique !
Alliant humour, magie, jonglerie et mentalisme, vous en verrez de toutes les couleurs… entre numéros absurdes ou poétiques, imprévus ou préparés, mais toujours visuels, interactifs et surprenants !

Food Truck Crêpes et Galettes Tonnerre de Breizh

Règlement sur place   .

Château de Vair Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 21 59  contact@chateaudevair.com

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English :

Come see a magic show with Jonathan Renoux on Wednesday, August 5.

L’événement Spectacle de magie avec Jonathan Renoux Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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