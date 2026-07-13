Spectacle de magie avec Jonathan Renoux Vair-sur-Loire
mercredi 5 août 2026 · Vair-sur-Loire
Informations pratiques
Vair-sur-Loire
Spectacle de magie avec Jonathan Renoux
Château de Vair Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez assister à un Spectacle de Magie avec Jonathan Renouxle Mercredi 5 Août.
Le château de Vair est ouvert à la visite tous les mercredis d’avril à novembre de 14h à 19h.
VISITES Chasses au Trésor pour les enfants et Visites Historiques pour les adultes.
JEUX Arbres à Balançoires, Tyrolienne, Slackline, …
ANIMATIONS un atelier ou spectacle est proposé chaque mercredi à 16h
Imbroglio est un spectacle que l’on peut qualifier de milkshake magique !
Alliant humour, magie, jonglerie et mentalisme, vous en verrez de toutes les couleurs… entre numéros absurdes ou poétiques, imprévus ou préparés, mais toujours visuels, interactifs et surprenants !
Food Truck Crêpes et Galettes Tonnerre de Breizh
Règlement sur place .
Château de Vair Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 21 59 contact@chateaudevair.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see a magic show with Jonathan Renoux on Wednesday, August 5.
L’événement Spectacle de magie avec Jonathan Renoux Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Vair-sur-Loire (Loire-Atlantique)
- Cécile Lacharme Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire 24 juillet 2026
- Les P’tits Gouailleurs Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire 31 juillet 2026
- Sarah-Anna Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire 7 août 2026
- Concert de Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray au Château de Vair. Vair-sur-Loire 12 août 2026
- Tchologo Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire 14 août 2026