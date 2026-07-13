Informations pratiques

Vair-sur-Loire

Spectacle de magie avec Jonathan Renoux

Château de Vair Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Venez assister à un Spectacle de Magie avec Jonathan Renouxle Mercredi 5 Août.

Le château de Vair est ouvert à la visite tous les mercredis d’avril à novembre de 14h à 19h.

VISITES Chasses au Trésor pour les enfants et Visites Historiques pour les adultes.

JEUX Arbres à Balançoires, Tyrolienne, Slackline, …

ANIMATIONS un atelier ou spectacle est proposé chaque mercredi à 16h

Imbroglio est un spectacle que l’on peut qualifier de milkshake magique !

Alliant humour, magie, jonglerie et mentalisme, vous en verrez de toutes les couleurs… entre numéros absurdes ou poétiques, imprévus ou préparés, mais toujours visuels, interactifs et surprenants !

Food Truck Crêpes et Galettes Tonnerre de Breizh

Règlement sur place .

Château de Vair Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 21 59 contact@chateaudevair.com

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English :

Come see a magic show with Jonathan Renoux on Wednesday, August 5.

L’événement Spectacle de magie avec Jonathan Renoux Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis