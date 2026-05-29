Sarah-Anna Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire

Vair-sur-Loire

Sarah-Anna Les Vendredis de Vair

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Depuis ses débuts rennais en 2022, Sarah-Anna s’impose comme l’un des nouveaux visages du stand-up. Ancienne infirmière, elle transforme son vécu en un humour noir piquant, porté par une fausse candeur redoutable, dans un registre qui ne s’adresse pas forcément aux plus jeunes !

Ovationnée en comedy-clubs, en tournée et au Festival d’Avignon, elle séduit par son audace et son sens du rythme. Avec Salé , elle explore sans filtre les absurdités du quotidien, révélant une plume acérée et une présence scénique qui bouscule autant qu’elle amuse.

Entrée gratuite.

Déconseillé aux moins de 13 ans.

Bar sur place.

Repli en cas de mauvais temps Salle Louis Rousseau. .

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23

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English :

Since her Rennes debut in 2022, Sarah-Anna has established herself as one of the new faces of stand-up comedy. A former nurse, she transforms her experiences into piquant black humor, carried by a formidable false candor, in a register that’s not necessarily aimed at younger audiences!

L’événement Sarah-Anna Les Vendredis de Vair Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis