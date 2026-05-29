Tchologo Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire

Vair-sur-Loire

Tchologo Les Vendredis de Vair

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Avec Tchologo l’initié en lague sénoufo le public plonge dans un choc musical brut et habité. Né de la rencontre entre Lassina Coulibaly et Jean-Louis Livenais, le duo tisse depuis 1996 un lien rare entre tradition animiste et énergie punk rock, porté par un blues originel et viscéral.

Sur scène, chants incantatoires du Poro, guitares sahéliennes et percussions organiques créent une transe puissante. Rejoint en 2026 par Valérie Gaignard, le groupe affirme un live magnétique, libre et profondément incarné, où chaque morceau devient un rituel vibrant.

Entrée gratuite.

Tout public.

Bar sur place.

Repli en cas de mauvais temps Salle Louis Rousseau. .

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23

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English :

With Tchologo the initiate in the Senoufo language audiences plunge into a raw, inhabited musical shock. Born of the encounter between Lassina Coulibaly and Jean-Louis Livenais, the duo has been weaving a rare bond between animist tradition and punk rock energy since 1996, driven by an original, visceral blues.

L’événement Tchologo Les Vendredis de Vair Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis