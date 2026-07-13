Informations pratiques

Vair-sur-Loire

Spectacle de magie avec Ambroise et Mirabelle

Château de Vair Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Venez assister à un Spectacle de Magie avec Ambroise et Mirabelle le Mercredi 19 Août.

Le Château de Vair est ouvert à la visite tous les mercredis d’avril à novembre de 14h à 19h.

VISITES Chasses au Trésor pour les enfants et Visites Historiques pour les adultes.

JEUX Arbres à Balançoires, Tyrolienne, Slackline, …

ANIMATIONS un atelier ou spectacle est proposé chaque mercredi à 16h

Ce Spectacle de Magie est un duo complice et malicieux qui partagera d’étranges expériences avec le public… les cordes, les cartes, les balles, les anneaux qui apparaissent et disparaissent et bien d’autres surprises encore ! Le mentalisme surprendra les plus sceptiques et le final avec les colombes ravira tout le monde, le tout dans une ambiance humoristique et conviviale, qui laissera un beau souvenir dans les mémoires des petits et des grands !!!

Food Truck Crêpes et Galettes Tonnerre de Breizh

Règlement sur place .

Château de Vair Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 21 59 contact@chateaudevair.com

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English :

Come see a magic show with Ambroise and Mirabelle on Wednesday, August 19.

L’événement Spectacle de magie avec Ambroise et Mirabelle Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis