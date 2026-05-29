Célie Blue Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire

Vair-sur-Loire

Célie Blue Les Vendredis de Vair

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Célie Blue, groupe nantais de jazz et de swing, réunit quatre musiciens qui revisitent la chanson populaire en laissant une large place à l’improvisation.

Léa Litalien au chant, Jean Barthomier et Tristan Tonnel aux guitares, Sylvain Poslaniec à la contrebasse composent un ensemble complice, attentif et élégant.

Leur programme traverse standards jazz & blues, classiques pop et chanson française dans des arrangements audacieux où les influences se croisent librement. Sur scène, le quartet cultive une énergie chaleureuse et un goût du partage qui donnent à chaque reprise une couleur nouvelle.

Entrée gratuite.

Tout public.

Bar sur place.

Repli en cas de mauvais temps Salle Madeleine Cartier. .

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23

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English :

Célie Blue, a jazz and swing group from Nantes, brings together four musicians who revisit popular songs, leaving plenty of room for improvisation.

L’événement Célie Blue Les Vendredis de Vair Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis