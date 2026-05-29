Célie Blue Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire
Célie Blue Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire vendredi 28 août 2026.
Vair-sur-Loire
Célie Blue Les Vendredis de Vair
Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Célie Blue, groupe nantais de jazz et de swing, réunit quatre musiciens qui revisitent la chanson populaire en laissant une large place à l’improvisation.
Léa Litalien au chant, Jean Barthomier et Tristan Tonnel aux guitares, Sylvain Poslaniec à la contrebasse composent un ensemble complice, attentif et élégant.
Leur programme traverse standards jazz & blues, classiques pop et chanson française dans des arrangements audacieux où les influences se croisent librement. Sur scène, le quartet cultive une énergie chaleureuse et un goût du partage qui donnent à chaque reprise une couleur nouvelle.
Entrée gratuite.
Tout public.
Bar sur place.
Repli en cas de mauvais temps Salle Madeleine Cartier. .
Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23
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English :
Célie Blue, a jazz and swing group from Nantes, brings together four musicians who revisit popular songs, leaving plenty of room for improvisation.
L’événement Célie Blue Les Vendredis de Vair Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis