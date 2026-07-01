Informations pratiques

Vair-sur-Loire

Activités mikados géants, molkky & pétanque au Château de Vair

Château de Vair Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Venez faire de jeux au Château de Vair, le Mercredi 29 Juillet.

Le Château de Vair est ouvert à la visite tous les mercredis d’avril à novembre de 14h à 19h.

VISITES Chasses au Trésor pour les enfants et Visites Historiques pour les adultes.

JEUX Arbres à Balançoires, Tyrolienne, Slackline, …

ANIMATIONS un atelier ou spectacle est proposé chaque mercredi à 16h

Jeux mikados géants, molkky, pétanque…

Règlement sur place .

Château de Vair Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 21 59 contact@chateaudevair.com

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English :

Come play games at the Château de Vair on Wednesday, July 29.

L’événement Activités mikados géants, molkky & pétanque au Château de Vair Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis