Concert de Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray au Château de Vair. Vair-sur-Loire
mercredi 22 juillet 2026 · Vair-sur-Loire
Informations pratiques
Vair-sur-Loire
Concert de Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray au Château de Vair.
Château de Vair Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Venez assister à un Concert de Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray, Le Mercredi 22 Juillet.
Le château de Vair est ouvert à la visite tous les mercredis d’avril à novembre de 14h à 19h.
VISITES Chasses au Trésor pour les enfants et Visites Historiques pour les adultes.
JEUX Arbres à Balançoires, Tyrolienne, Slackline, …
ANIMATIONS un atelier ou spectacle est proposé chaque mercredi à 16h
Concert par le Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray, nous emmène sur son fameux deux roues le long de la route 66 et nous racontera ses périples en musique…
Bar et food-truck sur place
Règlement sur place .
Château de Vair Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 21 59 contact@chateaudevair.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see a concert by the Terminus Blues Band, featuring Carlos Veiga and Julien Leray, on Wednesday, July 22.
L’événement Concert de Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray au Château de Vair. Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Vair-sur-Loire (Loire-Atlantique)
- Cécile Lacharme Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire 24 juillet 2026
- Activités mikados géants, molkky & pétanque au Château de Vair Vair-sur-Loire 29 juillet 2026
- Les P’tits Gouailleurs Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire 31 juillet 2026
- Spectacle de magie avec Jonathan Renoux Vair-sur-Loire 5 août 2026
- Sarah-Anna Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire 7 août 2026