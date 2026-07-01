Informations pratiques

Vair-sur-Loire

Concert de Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray au Château de Vair.

Château de Vair Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez assister à un Concert de Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray, Le Mercredi 22 Juillet.

Le château de Vair est ouvert à la visite tous les mercredis d’avril à novembre de 14h à 19h.

VISITES Chasses au Trésor pour les enfants et Visites Historiques pour les adultes.

JEUX Arbres à Balançoires, Tyrolienne, Slackline, …

ANIMATIONS un atelier ou spectacle est proposé chaque mercredi à 16h

Concert par le Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray, nous emmène sur son fameux deux roues le long de la route 66 et nous racontera ses périples en musique…

Bar et food-truck sur place

Règlement sur place .

Château de Vair Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 21 59 contact@chateaudevair.com

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English :

Come see a concert by the Terminus Blues Band, featuring Carlos Veiga and Julien Leray, on Wednesday, July 22.

L’événement Concert de Terminus blues band, avec Carlos Veiga et Julien Leray au Château de Vair. Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis