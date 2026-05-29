Fil Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire

Vair-sur-Loire

Fil Les Vendredis de Vair

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Guitariste et mélodiste de La Tordue, Fil dévoile un univers personnel où les mots et les guitares sculptent des paysages intérieurs.

Il chante ses propres textes comme veux des autres, porté par des guitares électriques tantôt méditatives, tantôt mutines, qui ouvrent de vastes étendues imaginaires. Sa musique, nourrie d’influences post-rock et d’une écriture sensible, même tension, douceur et liberté.

Avec son album J’aime , il affirme une voix sincère et généreuse, invitant le public à partager un moment intime et lumineux.

Entrée gratuite.

Tout public.

Bar sur place.

Repli en cas de mauvais temps Salle Louis Rousseau. .

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23

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English :

Guitarist and melodist with La Tordue, Fil unveils a personal universe where words and guitars sculpt inner landscapes.

L’événement Fil Les Vendredis de Vair Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis