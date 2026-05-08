Spectacle de magie Le Merville Merville-Franceville-Plage
Spectacle de magie Le Merville Merville-Franceville-Plage samedi 9 mai 2026.
Merville-Franceville-Plage
Spectacle de magie
Le Merville 61, Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 19:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Le Merville vous invite à un spectacle de magie proposée par Valérie.
Le Merville vous invite à un spectacle de magie proposée par Valérie. Entre élégance et malice, elle joue avec les illusions et les regards, laissant chacun émerveillé et un peu perplexe.
Des planches apéritives sont proposées. .
Le Merville 61, Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 22 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de magie
Le Merville invites you to a magic show performed by Valérie.
L’événement Spectacle de magie Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Merville-Franceville-Plage (Calvados)
- Soirée Salsa Surf Bar Merville-Franceville-Plage 8 mai 2026
- [Nuit Européenne des musées] Visite de la Batterie de Merville Place du 9ème Bataillon Merville-Franceville-Plage 23 mai 2026
- Théâtre La vraie vie des pirates ! Merville-Franceville-Plage 26 mai 2026
- Les oiseaux au crépuscule, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage 29 mai 2026
- Les oiseaux au crépuscule, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage 29 mai 2026