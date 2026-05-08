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Spectacle de magie Le Merville Merville-Franceville-Plage

Spectacle de magie Le Merville Merville-Franceville-Plage samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le Merville

Adresse : 61, Avenue de Paris

Ville : 14810 Merville-Franceville-Plage

Département : Calvados

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Merville-Franceville-Plage

Spectacle de magie

Le Merville 61, Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 19:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Le Merville vous invite à un spectacle de magie proposée par Valérie.
Le Merville vous invite à un spectacle de magie proposée par Valérie. Entre élégance et malice, elle joue avec les illusions et les regards, laissant chacun émerveillé et un peu perplexe.

Des planches apéritives sont proposées.   .

Le Merville 61, Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 22 23 

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English : Spectacle de magie

Le Merville invites you to a magic show performed by Valérie.

L’événement Spectacle de magie Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Normandie Pays d’Auge

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