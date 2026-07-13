SPECTACLE DE MAGIE POUR ENFANTS Valras-Plage
vendredi 21 août 2026 · Valras-Plage
Informations pratiques
Valras-Plage
SPECTACLE DE MAGIE POUR ENFANTS
Esplanade Émile Turco Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Entre rencontres mystérieuses, moments enchantés et créatures étranges, laissez-vous entraîner dans le rêve agité de Stella et vivez une nuit inoubliable.
Le spectacle de Magie Dream entraînera petits et grands dans le rêve agité de Stella, entre rencontres mystérieuses, créatures étranges et moments enchantés, pour une nuit inoubliable. .
Esplanade Émile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English :
Between mysterious encounters, enchanting moments, and strange creatures, let yourself be swept away into Stella’s turbulent dream and experience an unforgettable night.
L’événement SPECTACLE DE MAGIE POUR ENFANTS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 ADT34
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