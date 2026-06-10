Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Théâtre la petite semelle Dinéault mardi 21 juillet 2026.

Dinéault

Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Bernard l’Hermite, sorti de sa coquille, nage tranquillement. A son retour, il n’en croit pas ses yeux, sa coquille a disparu ! Il rencontre l’hippocampe, la tortue, la pieuvre, le poisson globe et le poisson moustachu. Tous lui proposent de drôles de solutions pour sa nouvelle habitation.

Spectacle pour les 4 ans et moins Durée 30 min

Tarifs 9€ par pers, 8€ par pers à partir de 5 pers, 7€ pour les groupes

Réservation conseillée .

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

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English :

L’événement Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Dinéault a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE