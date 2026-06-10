Spectacle de marionnettes La dragonne de la rue Voïtichka La P’tite Semelle Dinéault vendredi 24 juillet 2026.

Dinéault

Spectacle de marionnettes La dragonne de la rue Voïtichka

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Monsieur Trotina travaille au bureau des objets perdus et trouvés. Scrupuleux des règlements, il circule inlassablement dans la rue Voïtichka à la recherche du moindre petit objet perdu. Un beau jour, il trouve un œuf et à partir de ce jour, sa vie va être complètement bouleversée…

Ce spectacle Franco-Bulgare a été créé à l’école de marionnettes de Vitis à Sofia. On y parle du droit à la différence, des conséquences de nos engagements, de l’importance de rester fidèle à ses idéaux. Dans la bienveillance, la poésie et la bonne humeur, ce spectacle nous rappelle que dans la vie tout est possible, il suffit d’y croire.

A partir de 3 ans Durée 45 min

Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € pour les groupes.

Réservation conseillée .

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

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English :

L’événement Spectacle de marionnettes La dragonne de la rue Voïtichka Dinéault a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE