Spectacle de marionnettes La dragonne de la rue Voïtichka La P’tite Semelle Dinéault
Spectacle de marionnettes La dragonne de la rue Voïtichka La P’tite Semelle Dinéault vendredi 24 juillet 2026.
Dinéault
Spectacle de marionnettes La dragonne de la rue Voïtichka
La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Monsieur Trotina travaille au bureau des objets perdus et trouvés. Scrupuleux des règlements, il circule inlassablement dans la rue Voïtichka à la recherche du moindre petit objet perdu. Un beau jour, il trouve un œuf et à partir de ce jour, sa vie va être complètement bouleversée…
Ce spectacle Franco-Bulgare a été créé à l’école de marionnettes de Vitis à Sofia. On y parle du droit à la différence, des conséquences de nos engagements, de l’importance de rester fidèle à ses idéaux. Dans la bienveillance, la poésie et la bonne humeur, ce spectacle nous rappelle que dans la vie tout est possible, il suffit d’y croire.
A partir de 3 ans Durée 45 min
Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € pour les groupes.
Réservation conseillée .
La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
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English :
L’événement Spectacle de marionnettes La dragonne de la rue Voïtichka Dinéault a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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