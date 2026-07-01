Spectacle de marionnettes : La Poire Magique, Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme, Bellou-en-Houlme

Informations pratiques

Spectacle de marionnettes : La Poire Magique Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

C’est Biblis en Folie à la médiathèque de Bellou-en-Houlme, passez la matinée avec l’équipe de la médiathèque et profitez de ses animations !

Découvrez notamment le spectacle de marionnettes crée par le public de la médiathèque de A à Z (enfants et adultes), en collaboration avec Valérie Guerillon, marionnettiste professionnelle.

Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme 1 impasse des tisserands 61220 Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie

Biblis en folie 2026

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