Pompey

Spectacle de marionnettes

99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24

Spectacle de marionnettes écrit et réalisé par les jeunes de la MJC Mosaïque- Centre Social et les séniors de l’Arbre de Vie de Liverdun.

Deux spectacles le premier se déroule à l’Arbre de Vie à Liverdun et le deuxième à la MJC Mosaïque Centre Social de Pompey.Enfants

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99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 77 57 contact@mjcpompey.fr

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English :

Puppet show written and produced by young people from the MJC Mosaïque- Centre Social and seniors from the Arbre de Vie in Liverdun.

Two shows: the first at the Arbre de Vie in Liverdun and the second at the MJC Mosaïque Centre Social in Pompey.

L’événement Spectacle de marionnettes Pompey a été mis à jour le 2026-06-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY