Spectacle de marionnettes Pompey
Spectacle de marionnettes Pompey mercredi 17 juin 2026.
Pompey
Spectacle de marionnettes
99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24
Spectacle de marionnettes écrit et réalisé par les jeunes de la MJC Mosaïque- Centre Social et les séniors de l’Arbre de Vie de Liverdun.
Deux spectacles le premier se déroule à l’Arbre de Vie à Liverdun et le deuxième à la MJC Mosaïque Centre Social de Pompey.Enfants
0 .
99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 77 57 contact@mjcpompey.fr
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English :
Puppet show written and produced by young people from the MJC Mosaïque- Centre Social and seniors from the Arbre de Vie in Liverdun.
Two shows: the first at the Arbre de Vie in Liverdun and the second at the MJC Mosaïque Centre Social in Pompey.
L’événement Spectacle de marionnettes Pompey a été mis à jour le 2026-06-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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