Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME » Salle Paul Fort Nantes

Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME » Salle Paul Fort Nantes

Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME » Salle Paul Fort Nantes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Salle Paul Fort

Adresse : 9 Rue Basse Porte

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:30

Tarif : réservation sur Helloasso Tarif plein : 8 eurosGratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 20:30 –
Gratuit : non réservation sur Helloasso Tarif plein : 8 eurosGratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Tout public – Age maximum : 99 

Au programme : 2h de spectacle mêlant musiques et danses irlandaises en live par les élèves de Nantes Irish Dancing Academy!Entracte prévu avec bar et restauration sur place.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/spectacle-2026


Afficher la carte du lieu Salle Paul Fort et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)