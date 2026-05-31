Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 20:30 –

Gratuit : non réservation sur Helloasso Tarif plein : 8 eurosGratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Tout public – Age maximum : 99

Au programme : 2h de spectacle mêlant musiques et danses irlandaises en live par les élèves de Nantes Irish Dancing Academy!Entracte prévu avec bar et restauration sur place.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/spectacle-2026



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