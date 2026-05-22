Spectacle de natation artistique Piscine Léo Lagrange / Ile Gloriette Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 19:30 –

Gratuit : non De 8 à 12 € Gratuit pour les moins de 3 ans sur les genoux.8 € : tarif réduit sur présentation d’un justificatif : étudiant et moins de 18 ans12 € : plein tarif Tout public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Le Club Léo Lagrange Natation Nantes est heureux de vous présenter son spectacle de fin d’année sur les Comédies Musicales !Rendez vous les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 à la piscine Léo Lagrange de Nantes (entrée rue Deurbroucq)Du niveau élite au niveau loisirs, de 3 à 51 ans, nos nageurs sont prêts à vous faire rêver le temps d’un spectacle.Billets en vente sur Hello AssoGratuit pour les enfants de 3 ans et moins sur les genoux.

Piscine Léo Lagrange / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 26 50 https://metropole.nantes.fr/lieu/piscine-leo-lagrange-ile-gloriette https://www.helloasso.com/associations/leo-lagrange-natation-nantes/evenements/spectacle-de-fin-d-annee-2026-de-natation-artistique-leo-lagrange



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