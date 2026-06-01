Spectacle de « Paulo dans le bocage » (53) Vendredi 5 juin, 17h30 Le Puits, Javron-les-Chapelles (53) Mayenne

Entrée gratuite et ouverte à tous (sur réservation pour le spectacle). Restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

À Javron-les-Chapelles, « Paulo dans le bocage » mêle humour et découverte

Rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 au lieu-dit Le Puits à JAVRON-LES-CHAPELLES (53250).

Au programme

De 17 h 45 à 18 h 45 : balade découverte sur la ferme

A partir de 21 h : spectacle de l’humoriste mayennais

En continu : stands d’informations, d’échanges et d’animations autour du bocage proposés par les partenaires et acteurs du bocage sur le territoire de Normandie-Maine.

Si la balade et l’accès au site sont libres, la réservation est obligatoire pour le spectacle de Paulo.

Avec le soutien financier du Département de la Mayenne, de la Région Pays de la Loire et du Fonds vert de l’État.

Le Puits, Javron-les-Chapelles (53) 48.41610, -0.28410 Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agenda/paulo-dans-le-bocage_178.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 81 13 33 »}]

Avec « Paulo dans le bocage », le Parc et Géoparc Normandie-Maine et la Chambre d’agriculture Pays de la Loire proposent une soirée pour découvrir les paysages agricoles et comprendre leurs enjeux.