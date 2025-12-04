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Spectacle de Roman Doduik Monswiller

Spectacle de Roman Doduik Monswiller samedi 30 mai 2026.

Adresse : 3 rue de la gare

Ville : 67700 Monswiller

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Monswiller

Spectacle de Roman Doduik

3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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3 rue de la gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 35 05  lezornhoff@monswiller.fr

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English :

L’événement Spectacle de Roman Doduik Monswiller a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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