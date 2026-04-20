Saint-Pierre-d’Oléron

Spectacle de rue Bal(les)

Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11 20:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Bal(les) nait de la rencontre de deux artistes. Une, plutôt acrobate et l’autre, clairement jongleur… deux personnages qui jouent, se taquinent et se cherchent à travers leurs langages respectifs. Un spectacle poétique et touchant, tout en finesse !

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Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com

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English : Street show Bal(les)

Bal(les) was born from the encounter of two artists. One, primarily an acrobat, and the other, clearly a juggler… two characters who play, tease each other, and seek each other out through their respective languages. A poetic and touching show, full of subtlety!

L’événement Spectacle de rue Bal(les) Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes