Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Nanabozho Rue du Parc Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Nanabozho

Rue du Parc Parc de la Préfecture Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 19:35:00

Date(s) :

2026-07-23

Le spectacle Nanabozho est une tentative de conversation avec les branches d’un chêne.

Sur scène un danseur-acrobate, une chanteuse-comédienne et un musicien jouant de la viole de gambe nous emmènent avec eux dans une proposition chorégraphique et musicale où les branches de ce chêne sont à la fois le décor, les partenaires de jeu et l’agrès circassien du spectacle. .

Rue du Parc Parc de la Préfecture Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Nanabozho Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme