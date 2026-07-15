Spectacle de rue Habiter les vallées SARRANCOLIN Sarrancolin

Informations pratiques

Sarrancolin

Spectacle de rue Habiter les vallées

SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 16:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

À travers le langage du cirque et du mouvement, nous vous invitons à parcourir avec nous les singularités de la vie dans les vallées d’Aure et du Louron.

Une immersion dans l’idiosyncrasie du territoire. Une création construite à partir des témoignages de ses habitants, qui donne voix à la mémoire vivante du lieu.

Une réflexion sur le passage du temps et les instants qui marquent notre parcours de vie.

Spectacle de rue, cirque, tout public.

En cas de pluie, le spectacle sera présenté à la salle du Paradiso.

Par la compagnie Non Sin Tri. .

SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Through the language of circus and movement, we invite you to join us on a journey through the unique aspects of life in the Aure and Louron valleys.

An immersion in the region’s distinctive character. A production based on the stories of its residents, giving voice to the living memory of the place.

A reflection on the passage of time and the moments that mark our life’s journey.

L’événement Spectacle de rue Habiter les vallées Sarrancolin a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65