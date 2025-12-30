Spectacle de théâtre Mouton noir

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, spectacle de théâtre Mouton Noir de la Compagnie Piment langue d’oiseau , le vendredi 20 mars 2026 à 20h30.

Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des petits plats, Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux quotidien rempli d’humiliations, de pièges et de menaces. Autant de jeux cruels que la bande aime réinventer et amplifier. Sans doute Camille est-elle une jeune fille un peu spéciale, trop renfermée, comme la présentent les adultes qui l’entourent. Mais qui l’écoute ?

Engagés dans une spirale infernale, quatre comédien.nes incarnent à tour de rôle les différent.es protagonistes de la pièce, dans une scénographie mouvante et froide, comme un engrenage métallique, un piège qui broie les victimes du harcèlement scolaire. La pièce devient une machine à jouer, créant ainsi une distance avec l’émotion qui peut nous submerger les rôles de chacun ne sont pas immuables, et dans le phénomène du harcèlement, ils ne portent ni visage, ni corps, ni sexe identifiable.

Tout public.

A partir de 12 ans.

Durée 50 minutes.

De 5 € à 13 €

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle de théâtre Mouton noir Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2025-12-30 par OT VITRE