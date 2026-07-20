Spectacle déambulation nocturne Créatures Grand Abri Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Spectacle déambulation nocturne Créatures

Grand Abri Chemin du grand abri Les Eyzies Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26

21h. Laissez-vous captiver par des Créatures mystérieuses, mi-humaines, mi-animales, qui évoluent entre les arbres, la roche et l’eau. Places limitées. Sur réservation. 12€ à 18€

Un site privé et magique vous ouvre exceptionnellement ses portes le plus grand abri sous roche d’Europe.

Venez découvrir et soutenir le spectacle vivant dans ce lieu de nature !

Laissez-vous captiver par des Créatures mystérieuses, mi-humaines, mi-animales, qui évoluent entre les arbres, la roche et l’eau.

Au cours d’un cheminement nocturne en forêt, vous découvrirez, dans une ambiance onirique et fantastique, ces Créatures qui vivent, chantent, nagent ou s’envolent.

A la tombée du jour, Aurore, gardienne de ce lieu sacré, viendra à votre rencontre.

Elle vous emmènera à découverte d’un monde parallèle.

Vous rencontrerez ces êtres étranges qui semblent venir d’un autre monde, d’une autre époque. Entre rêve et réalité, ces créatures vivent, s’étirent, murmurent, chantent ou jouent d’un instrument de musique, émergent de l’eau, s’étirent ou volent dans les airs. .

Grand Abri Chemin du grand abri Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 28 49

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English : Spectacle déambulation nocturne Créatures

9:00 p.m. Let yourself be captivated by mysterious creatures—half-human, half-animal—that move among the trees, rocks, and water. Limited seating. Reservations required. Ages 12–18.

L’événement Spectacle déambulation nocturne Créatures Les Eyzies a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère