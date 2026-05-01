La Chapelle-de-Brain

Spectacle Dérive

Chemin du Stade La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-16

“Au beau milieu d’une cathe´drale de toile PVC, trois personnages évoluent dans un environnement incongru peuplé de bouteilles en plastique. Puisque la seule ressource matérielle présente est un déchet, c’est la ressource intellectuelle qui règne comme nouvelle monnaie sur cet îlot absurde l’imagination, transformant plastiques en oiseaux et bouteilles en nuages. Dans cette épopée fantasque, le cirque se mêle au clownesque dans un ballet décalé” .

Chemin du Stade La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 25 43 52 43

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L’événement Spectacle Dérive La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-05-08 par OT PAYS DE REDON