Spectacle Des chansons plein la tête Rue Jacques Prévert Plédran

Informations pratiques

Plédran

Spectacle Des chansons plein la tête

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:30:00

fin : 2027-03-27 22:00:00

Date(s) :

2027-03-27

Ils sont issus d’émissions musicales télévisées célèbres, ils aiment les chansons et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert à Plédran.

Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces airs célèbres.

Au programme des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.

Une douzaine d’artistes seront sur scène bénévolement. Les bénéfices collectés par les concerts seront versés à une association caritative.

Si pour l’instant la liste des chansons interprétées n’a pas fuité, il y a fort à parier qu’on entendra les grands classiques allant de Jean-Jacques Goldman à Michael Jackson en passant par Daniel Balavoine, Queen, Joe Dassin, Louane ou Michel Sardou et d’autres…

Concernant les artistes présents, la liste peut évoluer jusqu’à la dernière minute mais les noms de Hervé, Violaine, Geoffrey, Dorian, Elodie, Toni, Denis (Maestros de N’oubliez pas les paroles), Charlotte, Tim (gagnants de The Voice Kid), Julien (de l’Amour est dans le pré), Antoine Delie (de The Voice), Lou Deleuze (vainqueur de l’Eurovision junior 2025) … ont été avancés. .

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30

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English :

L’événement Spectacle Des chansons plein la tête Plédran a été mis à jour le 2026-07-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme