Spectacle « Des histoires de blé », Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Spectacle « Des histoires de blé » Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Gratuit- Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Samedi 23 mai de 20h à 23h, le musée des Moulins propose plusieurs représentation du spectacle « Histoires de blé », des contes pour toute la famille.

Des Histoires de blé – Cie Ringard Deluxe – Tout public – à 20h30 et 21h30 – durée 30 min.

Pas de doutes, le « blé » ça peut faire des histoires ; histoires de céréales, de farine, de pain, bref de nourritures. Mais aussi des histoires d’argent, de richesses et de pauvreté… « Des histoires de Blé » ce sont des contes peuplés de personnages aux destinées fatales ou miraculeuses mais toujours pleines de rebondissements. Vous y rencontrerez un frère trop avide, une vieille bien chanceuse malgré sa pauvre condition et vous découvrirez une adaptation très libre du conte de Tolstoî : « Le grain de blé ». Il est bien possible que tout cela nous donne à penser …

Gratuit – Sans inscription

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Samedi 23 mai de 20h à 23h, le musée des Moulins propose plusieurs représentation du spectacle « Histoires de blé », des contes pour toute la famille.

©Cie Ringard Deluxe