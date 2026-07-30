Spectacle Des Lires, petits arrangements avec la lecture Espace ARC EN CIEL Chalais Chalais
samedi 26 septembre 2026 · Espace ARC EN CIEL Chalais · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Spectacle Des Lires, petits arrangements avec la lecture
Espace ARC EN CIEL Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre du festivale Au fil du Conte, venez découvrir ce spéctacle sur la lecture! Pourquoi ont aime lire ou pas? Quels sentiments procure la lecture?
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Espace ARC EN CIEL Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53 amicale-laique-de-chalais@orange.fr
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English : Spectacle Des Lires, petits arrangements avec la lecture
As part of the Au fil du Conte festival, come and discover this show about reading! Why do we like or dislike reading? What feelings does reading evoke?
L’événement Spectacle Des Lires, petits arrangements avec la lecture Chalais a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente
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