Spectacle Des Lires, petits arrangements avec la lecture Espace ARC EN CIEL Chalais Chalais

Informations pratiques

Chalais

Spectacle Des Lires, petits arrangements avec la lecture

Espace ARC EN CIEL Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre du festivale Au fil du Conte, venez découvrir ce spéctacle sur la lecture! Pourquoi ont aime lire ou pas? Quels sentiments procure la lecture?

.

Espace ARC EN CIEL Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53 amicale-laique-de-chalais@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Des Lires, petits arrangements avec la lecture

As part of the Au fil du Conte festival, come and discover this show about reading! Why do we like or dislike reading? What feelings does reading evoke?

L’événement Spectacle Des Lires, petits arrangements avec la lecture Chalais a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente