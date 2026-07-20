Spectacle Détenus à tous prix Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

Spectacle Détenus à tous prix

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 20:00:00

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-27

Cœur de Scène productions présente Détenus à tous prix par la cie BISTANCLAC.

Réservation https://www.ticketmaster.fr .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 83 91 94 80

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English :

L’événement Spectacle Détenus à tous prix Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme