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AGENDA · Pleurtuit

Spectacle Détenus à tous prix Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

mercredi 27 janvier 2027 · Rue Ransbach Baumbach · Pleurtuit

Informations pratiques

Début
mercredi 27 janvier 2027
Fin
mercredi 27 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue Ransbach Baumbach
Adresse
Espace Delta
Ville
35730 Pleurtuit
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Pleurtuit

Spectacle Détenus à tous prix

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-27 20:00:00
fin : 2027-01-27

Date(s) :
2027-01-27

Cœur de Scène productions présente Détenus à tous prix par la cie BISTANCLAC.

Réservation https://www.ticketmaster.fr   .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 83 91 94 80 

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English :

L’événement Spectacle Détenus à tous prix Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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