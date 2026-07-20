AGENDA · Pleurtuit
Spectacle Détenus à tous prix Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit
mercredi 27 janvier 2027 · Rue Ransbach Baumbach · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Spectacle Détenus à tous prix
Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-27 20:00:00
fin : 2027-01-27
Date(s) :
2027-01-27
Cœur de Scène productions présente Détenus à tous prix par la cie BISTANCLAC.
Réservation https://www.ticketmaster.fr .
Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 83 91 94 80
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English :
L’événement Spectacle Détenus à tous prix Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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