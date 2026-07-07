Informations pratiques

Agon-Coutainville

Spectacle Deux Secondes !

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

À Agon-Coutainville, la Compagnie Petit Monsieur propose Deux Secondes !, un spectacle de rue muet et burlesque qui fait la part belle à l’absurde et au rire. Partant de situations banales et plausibles, les artistes les font imperceptiblement déraper vers le burlesque, avec la complicité du mime et de l’acrobatie. Un hommage joyeux et décalé aux grands clowns qui ont marqué l’histoire du spectacle vivant, à partager en famille dès 3 ans sur les genoux.

Rendez-vous à 15h, place du Général de Gaulle à Agon-Coutainville. .

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Spectacle Deux Secondes !

L’événement Spectacle Deux Secondes ! Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme