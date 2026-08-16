SPECTACLE D’HALLOWEEN LA NUIT OÙ JE SUIS DEVENUE GÉANTE Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Palavas-les-Flots

SPECTACLE D’HALLOWEEN LA NUIT OÙ JE SUIS DEVENUE GÉANTE

1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Pour Halloween, plongez dans un univers magique et mystérieux avec La nuit où je suis devenue géante une histoire d’ombres, de sorciers et de créatures fantastiques, où Anouk apprend a s’accepter et à grandir autrement.

La nuit où je suis devenue géante

À l’occasion d’Halloween, laissez-vous emporter dans une aventure envoûtante où se mêlent mystère, magie et émotion. La nuit où je suis devenue géante raconte l’histoire d’Anouk, une jeune héroïne qui, au cours d’une nuit extraordinaire, se retrouve plongée dans un monde peuplé d’ombres mouvantes, de sorciers énigmatiques et de créatures fantastiques.

Au fil de son voyage, Anouk devra affronter ses peurs, relever d’étranges défis et découvrir les secrets d’un univers où tout semble possible. Entre rencontres surprenantes, instants de frisson et moments de poésie, cette histoire entraînante aborde avec douceur et sensibilité les thèmes de la confiance en soi, de la différence et de l’acceptation.

Plus qu’un simple conte d’Halloween, La nuit où je suis devenue géante est une aventure initiatique qui invite petits et grands à regarder au-delà des apparences et à comprendre que grandir ne signifie pas seulement devenir plus fort, mais aussi apprendre à s’accepter tel que l’on est.

Un spectacle rempli de magie, d’imagination et de tendresse, idéal pour célébrer Halloween en famille et partager un moment hors du temps, entre merveilleux et frissons. ✨ .

1 Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Halloween, immerse yourself in a magical and mysterious world with %AB *The Night I Became a Giant* %BB: a story of shadows, wizards, and fantastical creatures, in which Anouk learns to accept herself and %E0 grow up differently.

L’événement SPECTACLE D’HALLOWEEN LA NUIT OÙ JE SUIS DEVENUE GÉANTE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34