Spectacle d’Halloween Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Ernest et Louis Lessieux · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Spectacle d’Halloween
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Lecture musicale avec vidéoprojection à partir de 4 ans, à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron, gratuit et sur réservation.
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Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com
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English : Halloween Show
Musical storytime with video projection—for children ages 4 and up—at the Saint-Pierre d’Oléron Media Center; free with reservation.
L’événement Spectacle d’Halloween Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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