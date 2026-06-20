Spectacle d’Halloween Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Spectacle d’Halloween

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Lecture musicale avec vidéoprojection à partir de 4 ans, à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron, gratuit et sur réservation.

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Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

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English : Halloween Show

Musical storytime with video projection—for children ages 4 and up—at the Saint-Pierre d’Oléron Media Center; free with reservation.

L’événement Spectacle d’Halloween Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes