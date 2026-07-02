Spectacle d’impro au cœur de l’exposition: Le futur, c’est quoi?, MEG, Genève

Informations pratiques

Spectacle d’impro au cœur de l’exposition: Le futur, c’est quoi? Samedi 5 décembre, 14h30, 16h00 MEG

CHF 12.- / CHF 8.- / gratuit jusqu’à 25 ans. Le prix de l’entrée à l’expo est compris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T14:30:00+01:00 – 2026-12-05T15:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00

Et si le futur se jouait en direct, sous vos yeux ?

Après un cycle d’ateliers d’improvisation théâtrale mené par la compagnie « Alliance créative» dans le cadre de l’exposition « Le futur, c’est quoi ? », les jeunes participant-e-s montent sur scène pour partager leurs visions du monde de demain.

À travers des performances improvisées, ils et elles donneront vie à des histoires inédites, inspirées de leurs réflexions, des publics, de leur imagination et des thématiques de l’exposition.

Deux représentations uniques auront lieu au cœur de l’exposition :

• Samedi 5 décembre de 14h30 à 15h30

• Samedi 5 décembre de 16h00 à 17h00

Accompagné-e-s par leurs intervenant-e-s, les élèves vous invitent à découvrir des futurs possibles, surprenants, drôles ou émouvants… créés en temps réel.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=693160579&lang=fr »}] [{« link »: « https://www.alliance-creative.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Et si le futur se jouait en direct, sous vos yeux ? Un spectacle d’improvisation théâtrale au cœur de l’exposition temporaire. Samedi 5 décembre de 14h30 à 15h30 puis de 16h à 17h.

DR Alliance Créative