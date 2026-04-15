Spectacle d’improvisation des Perchés du Lac : Ça zappe sur le Lac ou bien?, Floky la loutre, Genève
Spectacle d’improvisation des Perchés du Lac : Ça zappe sur le Lac ou bien?, Floky la loutre, Genève mercredi 15 avril 2026.
Spectacle d’improvisation des Perchés du Lac : Ça zappe sur le Lac ou bien? Mercredi 15 avril, 20h30 Floky la loutre
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00
Tu en as marre des rediffusions à la télé ? Alors accroche-toi, car cette fois-ci, c’est toi qui a la télécommande !
Floky la loutre Rue de Carouge 44 Genève 1205 Plainpalais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/floky-underground-512JH2V3MN »}]
La troupe d’improvisation des Perchés du Lac présente son spectacle « Ça zappe sur le Lac ou bien? » mercredi 15 avril à 20h30 au Floky la loutre.
DR
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