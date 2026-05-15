Spectacle D’jal Rond point de l’hôtel de ville Martigues
samedi 3 avril 2027 · Rond point de l'hôtel de ville · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Spectacle D’jal
Samedi 3 avril 2027 de 20h30 à 23h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:30:00
fin : 2027-04-03 23:00:00
Date(s) :
2027-04-03
Venez applaudir l’humoriste D’jal à la Halle de Martigues et découvrir son nouveau spectacle.
Après avoir conquis des milliers de spectateurs, D’JAL revient sur scène plus en forme que jamais dans un nouveau spectacle encore plus personnel et irrésistible !
Entre confidences hilarantes, observation du quotidien et autodérision, il nous embarque dans un stand-up sincère, rythmé et terriblement drôle. .
Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
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English :
Come and applaud comedian D’jal at the Halle de Martigues and discover his new show.
L’événement Spectacle D’jal Martigues a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Martigues
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