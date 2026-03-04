Spectacle Drôle d’abeille Puybrun
Spectacle Drôle d’abeille Puybrun dimanche 3 mai 2026.
Spectacle Drôle d’abeille
Puybrun Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Dans le cadre du Tout Petit Festival
Dans le cadre du Tout Petit Festival. Cie La Coulisse. Une conteuse-chanteuse et une musicienne nous narrent les aventures d’une petite abeille partie explorer le vaste monde
Sur réservation, à partir de 3 ans, durée 35 min
.
Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Tout Petit Festival
L’événement Spectacle Drôle d’abeille Puybrun a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne