Vide-greniers à Puybrun Puybrun
Vide-greniers à Puybrun Puybrun dimanche 31 mai 2026.
Puybrun
Vide-greniers à Puybrun
Place Grande Puybrun Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
La commune de Puybrun accueille une grande brocante et vide-greniers organisée par l'U.S.P.T
La commune de Puybrun accueille une grande brocante et vide-greniers organisée par l'U.S.P.T. L'occasion idéale pour chiner, dénicher des trésors et passer un moment sympathique en famille ou entre amis
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Place Grande Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 20 03 51 60
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English :
The commune of Puybrun hosts a large flea market and garage sale organized by the U.S.P.T
L’événement Vide-greniers à Puybrun Puybrun a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Vallée de la Dordogne
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