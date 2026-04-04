Puybrun

Vide-greniers à Puybrun

Place Grande Puybrun Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La commune de Puybrun accueille une grande brocante et vide-greniers organisée par l'U.S.P.T

La commune de Puybrun accueille une grande brocante et vide-greniers organisée par l'U.S.P.T. L'occasion idéale pour chiner, dénicher des trésors et passer un moment sympathique en famille ou entre amis

.

Place Grande Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 20 03 51 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The commune of Puybrun hosts a large flea market and garage sale organized by the U.S.P.T

L’événement Vide-greniers à Puybrun Puybrun a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Vallée de la Dordogne