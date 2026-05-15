Puybrun

Exposition avant-première Du verre au fer

Puybrun Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:30:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dialogue paradoxal entre les sculptures en fer d'Edgar Cappellin acier plié et/ou courbé à froid et des tirages photographiques de verres soufflés de Murano de la verrerie M.V.M

Dialogue paradoxal entre les sculptures en fer d'Edgar Cappellin acier plié et/ou courbé à froid et des tirages photographiques de verres soufflés de Murano de la verrerie M.V.M. Cappellin & Co (1921-26)

Présentation avant l'exposition à Venise

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Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 77 87 30 66

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English :

Paradoxical dialogue between Edgar Cappellin's iron sculptures cold bent and/or folded steel and photographic prints of Murano blown glass from the M.V.M glassworks

L’événement Exposition avant-première Du verre au fer Puybrun a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Vallée de la Dordogne