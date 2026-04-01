Concarneau

Spectacle du Bagad Bro Konk Kerne

Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Première du nouveau spectacle musical du Bagad Bro Konk Kerne le samedi 25 avril 2026 à 20h30 à Fouesnant, salle L’Archipel.

En 2026, le Bagad Bro Konk Kerne, du Pays de Concarneau, fête ses 40 ans et présente DASKEMM, une nouvelle création musicale.

DASKEMM signifie évolution en breton, et raconte l’histoire d’un bagad qui évolue au fil du temps, porté par plusieurs générations de musiciennes et musiciens. Une même énergie traverse les années, se transmet, se renouvelle, sans jamais perdre son identité.

Sur scène, le bagad revisite des airs à danser qui ont marqué son parcours. Ces thèmes sont réarrangés dans un univers sonore où la musique traditionnelle dialogue avec des textures plus contemporaines, mêlant sons de bourdon, énergie tribale et atmosphère de transe. Les bourdons de cornemuses et les sons tenus des claviers installent une couleur musicale reconnaissable, entre tension et respiration.

Le chant occupe aussi une place importante dans le spectacle. Cinq chanteuses, cinq voix différentes, mettent à l’honneur le kan ha diskan et le chant en breton. À d’autres moments, les voix se croisent et se superposent à travers des jeux harmoniques, tandis que des jeux rythmiques viennent compléter l’ensemble.

La création est placée sous la direction artistique de Tudi Cariou, qui a imaginé DASKEMM comme un lien entre les générations.

Pour cette création, le Bagad Bro Konk Kerne s’entoure de plusieurs invités Blue Glaz au chant, Zoé Muraccioli à la guitare, Nicolas Chua à la basse et Yann Cariou aux flûtes.

Tudi Cariou est aux claviers, Manon Martin à la batterie, et le bagad est dirigé par Fabien Page, penn soner.

Le lien direct vers la billetterie est le suivant https://ypl.me/O4j .

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

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English : Spectacle du Bagad Bro Konk Kerne

L’événement Spectacle du Bagad Bro Konk Kerne Concarneau a été mis à jour le 2026-04-09 par OTC CCA