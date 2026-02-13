Spectacle Du givre dans les oreilles Pôle culturel de l’association Musique Expérience Ducey-Les Chéris

Spectacle Du givre dans les oreilles

Pôle culturel de l’association Musique Expérience 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27 19:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Théâtre et musique.

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux personnages. Jusqu’ici, rien de très original. Sauf que ceux là, en s’apprivoisant l’un et l’autre, cherchent le lien qui pourrait les unir. Au cours de leur quête, ils s’amusent à vivre, inventent des histoires jusqu’à l’absurde. Pourtant, tout les oppose… L’un vit hanté par tant de souvenirs qui l’empêchent d’être au présent. Alors pour leur échapper, il danse sur la grève… L’autre a perdu la mémoire, aussi pour retrouver le temps d’avant, elle collectionne des objets abandonnés par la laisse de mer. Ensemble, ils tricotent un lien invisible, un fil rouge entre l’avant et l’après, entre l’ici et l’ailleurs.

Un texte pour adultes, mais pas seulement… Spécialisée en littérature jeunesse, l’autrice s’amuse parfois aussi à écrire pour les plus grands. Il reste beaucoup d’enfance entre les mots. Dans ce spectacle poétique à la mise en scène épurée, le jeu pétillant et généreux des deux comédiens embarque le spectateur pour un entre deux mondes où il fait doux vivre. Ici, la poésie et l’émerveillement deviennent parole quotidienne, une façon d’être au monde. .

Pôle culturel de l’association Musique Expérience 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 44 contact@musique-experience.net

