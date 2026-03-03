Spectacle En attendant Bojangles Mayrinhac-Lentour

Spectacle En attendant Bojangles

Place de l’église Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le beau roman d’Olivier Bourdeaut En attendant Bojangles est interprété par Pascale Bessard et Christophe Merle (Cie Les Voix du caméléon). Le piano de Benjamin Barria accompagne les états d’âme de cette famille fantasque, déjantée et tellement heureuse !

Tout public, sur réservation

Place de l’église Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 16 06 06 10

English :

Olivier Bourdeaut’s beautiful novel En attendant Bojangles is performed by Pascale Bessard and Christophe Merle (Cie Les Voix du caméléon)

