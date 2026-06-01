Spectacle « En chute libre », Musée Mathurin Méheut, Lamballe-Armor

Spectacle « En chute libre » Samedi 13 juin, 17h00 Musée Mathurin Méheut Côtes-d’Armor

Entrée libre – tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit du Handicap, le musée propose un spectacle suivi d’un temps de médiation, animé par la Compagnie Dana.

“En chute libre” est une rencontre singulière entre trois corps, trois énergies. Portées par la complicité, la joie du partage et l’écoute, cette création chorégraphique explore la chute comme un élan, un point de bascule vers l’autre. Entre puissance et fragilité, le trio invente une danse hors des normes, vivante et lumineuse, où chaque mouvement devient une découverte partagée, un lien tissé dans l’instant.

Avec Cécile Barbedette, Dimitri Kasprzak, Renaud Tefnin

Musée Mathurin Méheut 15 place du Champ de Foire 22400 Lamballe Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne

À l’occasion de la Nuit du Handicap, le musée propose un spectacle chorégraphique « en chute libre » suivi d’un temps de médiation, animé par la Compagnie Dana.

Cie Dana